МИД Германии: Отзыв посла Германии был очень четким дипломатическим сигналом для правительства Грузии

08.11.2025 21:34





Отзыв посла Германии был очень четким дипломатическим сигналом для правительства Грузии, и мы ожидаем, что персональные нападки на посла будут предотвращены, сообщают международные СМИ со ссылкой на пресс-спикера МИД Германии.



Отмечается, что на фоне дипломатической напряжённости с Грузией Германия отозвала из страны своего посла Петера Фишера 19 октября.



7 ноября пресс-спикер МИД Германии отметил, что Берлин ожидает от правительства Грузии «что персональные нападки на посла будут предотвращены». Спикер также заявил, что отзыв посла из Тбилиси для консультаций несколько недель назад был «очень чётким дипломатическим сигналом правительству Грузии».



Спикер также отметил, что Петер Фишер, вернувшийся в Грузию 6 ноября, «продолжит свою самоотверженную работу». Он сообщил, что также состоялись беседы с правительством Грузии.



«Сейчас мы оцениваем правительство Грузии по его действиям. Из этого мы сделаем дальнейшие выводы», - сказал спикер.





