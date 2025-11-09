Кобахидзе обсудил с членами правительства Тбилиси основные направления долгосрочной стратегии развития страны

Правительство Грузии работает над долгосрочной стратегией развития страны. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня обсудил основные направления документа с членами правительства и мэром Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.



Согласно информации, глава правительства отметил, что стратегия станет руководством, реализация которого обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы, соответственно важно определить приоритетные направления, конкретные цели и задачи.



«Главное внимание в стратегии будет уделено образованию, здравоохранению, экономике и социальному развитию. По каждой сфере будут определены цели, которых страна должна достичь в ближайшие годы.



Работа над документом будет вестись интенсивно, и он будет представлен общественности в ближайшее время», — говорится в информации.







