|
|
|
Кобахидзе обсудил с членами правительства Тбилиси основные направления долгосрочной стратегии развития страны
09.11.2025 14:30
Правительство Грузии работает над долгосрочной стратегией развития страны. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня обсудил основные направления документа с членами правительства и мэром Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Согласно информации, глава правительства отметил, что стратегия станет руководством, реализация которого обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы, соответственно важно определить приоритетные направления, конкретные цели и задачи.
«Главное внимание в стратегии будет уделено образованию, здравоохранению, экономике и социальному развитию. По каждой сфере будут определены цели, которых страна должна достичь в ближайшие годы.
Работа над документом будет вестись интенсивно, и он будет представлен общественности в ближайшее время», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна