Нику Мелия суд оштрафовал на 5000 лари

10.11.2025 15:31





Тбилисский городской суд признал одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия административным правонарушителем и определил ему штраф в размере 5 000 лари.



Сегодня на процесе рассматривалось дело об административном задержании Ники Мелия в районе озера Лиси. В качестве свидетелей на заседании присутствовали двое полицейских.



Оба правоохранителя в своих показаниях на судебном заседании отмечали, что со стороны Мелия имело место оскорбление в адрес полицейских, когда они исполняли служебные обязанности. По словам самого Ники Мелия, он не оскорблял сотрудников полиции и подобное места не имело. По словам Мелия, на месте в момент его задержания находились до 50 полицейских. В свою очередь, представители МВД на заседании заявили, что при задержании Мелия их было всего трое.



Напомним, один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия был задержан в мае этого года. По данным коалиции, правоохранители задержали Мелия у подъема к озеру Лиси, когда он направлялся для участия в одной из программ.



По данным МВД, лидер «Коалиции за перемены» был задержан в соответствии со статьей 173 Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает словесное оскорбление сотрудника правоохранительных органов или совершение иных оскорбительных действий.





