В «Грузинской мечте» не видят правовых оснований для приостановки безвизового режима ЕС с Грузией

11.11.2025 13:42





«У радикальной оппозиции есть прямой интерес в прекращении безвизового режима, поскольку они считают, что этим решением в обществе начнутся такие процессы, которые помогут им достичь своих революционных целей», — заявил председатель парламентского комитета по местному самоуправлению Ираклий Кадагишвили в интервью Первому каналу Грузии.



По словам Кадагишвили, риторика оппозиции всегда направлена не на то, чтобы предложить что-то лучшее для населения, а на то, чтобы ухудшить ситуацию в стране.



«Западные партнёры помогали и подыгрывали им в том, что ухудшение ситуации в стране и санкции вызовут недовольство властями. Они твёрдо следуют этим нарративам. У радикальной оппозиции есть прямой интерес в приостановке безвизового режима, поскольку они думают, что этим решением начнутся такие процессы в обществе, которые помогут им добиться революционных целей. В конечном итоге Европе нужно задуматься: мы понимаем, что у неё есть политические интересы, но есть и долгосрочная стратегия. Рано или поздно война между Россией и Украиной закончится, и Европа и Грузия продолжат жить, но какой след Европа оставляет в отношениях с Грузией? Это отношения с клиентом, целью которых является ситуативное использование, или искреннее отношение к Грузии? Если рассуждать так, то Грузии безвизовый режим не приостановят, потому что для этого нет правовых оснований. Но если возобладает политический эгоизм и реваншизм, вызванные войной, возможно всё», — заявил Кадагишвили.





