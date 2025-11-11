Саакашвили: Строительство «арабского города» в Гонио окончательно убивает мою идею

Строительство «арабского города» в Гонио окончательно убивает мою идею — сделать Батуми для самих батумцев, -0 так прокомментировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планы по строительству городков близ Батуми и в Тбилиси арабской компанией Eagle Hills.



"Строительство «арабского города» в Гонио окончательно убивает мою идею — сделать Батуми для самих батумцев.



Дело в том, что массовое возведение домов, ориентированных преимущественно на русских, обречёт Батуми на ту же судьбу, что постигла болгарский Бургас: треть населения там — россияне, а половина горожан была вынуждена уехать из страны.



Я изначально видел новый Батуми как многофункциональный живой город с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест. Конечно, сначала был туризм — мне удалось увеличить поток туристов в Батуми в сотни раз, — но туризм сезонен и осенью падает. Поэтому мы заключили контракт с одной из богатейших компаний мира — «Royal Caribbean», которая с октября по декабрь должна была привозить в Батуми сотни тысяч платежеспособных туристов, в основном американцев. Иванишвили отменил это соглашение ещё в 2012 году.



Именно Батуми я выбрал площадкой для американского технологического университета. В нём должно было учиться и преподавать минимум 10 тысяч человек, что заполнило бы город жизнью и вне летних месяцев.



Моим следующим крупным проектом было перенос аэропорта из Батуми в село Мериа в Гуриа (рядом с Кобулети) и создание в Гонио международного бизнес- и финансового центра, который привлёк бы капиталы со всего мира; Батуми мог бы стать тем, чем когда-то был Бейрут, а теперь — Дубай или Сингапур. Тысячи местных получили бы работу. Но сейчас Иванишвили окончательно разрушает и эту великую идею.



Вообще у Иванишвили всегда была враждебность к Аджарии. Сколько я ни просил вложить деньги в регион — ничего не добился. Я дважды лично показывал ему Батуми. Даже дельфинарий, который я буквально впихнул в проект, он испортил — вместо первоначально красивого комплекса там появилась безликая «ларечная» постройка.



Сейчас его банда беспощадно уничтожает Батуми и в очередной раз лишает батумцев перспектив. Есть, пожалуй, одна главная причина такого отношения — Иванишвили целенаправленно пытается уничтожить моё наследие: ведь Батуми было моим самым успешным проектом на посту президента, и ему нужно это задушить.



Надо успеть и вырвать Батуми из лап этих варваров — ради города и ради всей Грузии."- Саакашвили





