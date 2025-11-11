Представитель Еврокомиссии: Мы сократили политические контакты с правительством Грузии

«Мы сократили политические контакты с властями Грузии, за исключением тех контактов, которые были ориентированы на поиск пути прогресса в текущей ситуации. Могу подтвердить, что на этом фоне Грузия не приглашена на форум по расширению», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье.



По его словам, позиция Евросоюза в отношении Грузии и происходящих в стране процессов хорошо отражена в отчёте ЕС по расширению.



«На прошлой неделе мы представили наш отчёт по расширению в отношении Грузии, и я думаю, наша позиция была достаточно ясно сформулирована. Имею в виду, что с учётом всех событий Анита Хиппер уже выразила глубокую обеспокоенность нашей позицией. Что касается отчёта по расширению, отчёт ещё раз показывает, что Грузия ещё больше отдаляется от европейского пути. Отчёт демонстрирует откат от реформ, необходимых для вступления в ЕС, и это действительно беспрецедентно для страны-кандидата. Таким образом, ситуация за последние несколько месяцев действительно ухудшилась, и мы отметили демократический регресс. Что касается ситуации на пути к вступлению, как вам известно, в 2024 году Европейский совет пришёл к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен. Что касается наших отношений с грузинскими властями, как вам известно, мы сократили политические контакты с грузинским правительством, кроме контактов, направленных на поиск выхода из текущей ситуации. Поэтому, что касается отчёта по расширению и форума по расширению, могу подтвердить, что на этом фоне Грузия не приглашена на форум по расширению», — заявил он.



Напомним, 18 ноября в Брюсселе состоится форум по расширению Евросоюза. Организатор мероприятия — Еврокомиссия. Хозяйкой форума будет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коси. Форум пройдёт под лозунгом «Совершенствование Союза и обеспечение нашего будущего» и объединит широкий и разнообразный круг участников. На сайте Еврокомиссии опубликована повестка дня и список лидеров стран, которые примут участие в форуме. Правительство Грузии на форум не приглашено.







