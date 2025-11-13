Министр образования отправился в Китай с рабочим визитом

13.11.2025 17:05





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.



По информации пресс-службы Министерства образования, Гиви Миканадзе по приглашению министра образования Китая Хуай Цзинфэна примет участие во Всемирной конференции по китайскому языку, которая пройдет в Пекине.



В ходе пленарной сессии мероприятия министр выступит с докладом о концепции реформы образовательной системы Грузии, внедрённых нововведениях и шагах, предпринятых для преподавания китайского языка в школах.



В рамках визита министр также посетит Институт железнодорожного транспорта Наньцзина, профессионально-техническую школу Шэньчена и центральный офис компании Huawei, где обсудит с представителями организаций вопросы расширения сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций.



Гиви Миканадзе отправился в Китайскую Народную Республику вместе с делегацией, включающей заместителя министра образования, науки и молодежи Грузии Звиада Габисония и заместителя директора Национального научного фонда имени Шоты Руставели Левана Карумидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





