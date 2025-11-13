|
|
|
Министр образования отправился в Китай с рабочим визитом
13.11.2025 17:05
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.
По информации пресс-службы Министерства образования, Гиви Миканадзе по приглашению министра образования Китая Хуай Цзинфэна примет участие во Всемирной конференции по китайскому языку, которая пройдет в Пекине.
В ходе пленарной сессии мероприятия министр выступит с докладом о концепции реформы образовательной системы Грузии, внедрённых нововведениях и шагах, предпринятых для преподавания китайского языка в школах.
В рамках визита министр также посетит Институт железнодорожного транспорта Наньцзина, профессионально-техническую школу Шэньчена и центральный офис компании Huawei, где обсудит с представителями организаций вопросы расширения сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций.
Гиви Миканадзе отправился в Китайскую Народную Республику вместе с делегацией, включающей заместителя министра образования, науки и молодежи Грузии Звиада Габисония и заместителя директора Национального научного фонда имени Шоты Руставели Левана Карумидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна