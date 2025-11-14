Арарат Мирзоян: Армяно-грузинская дружба может способствовать развитию наших отношений

«Традиционная армяно-грузинская дружба открывает большие возможности для взаимных связей, что может способствовать укреплению наших отношений», – заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время совместного заявления с грузинским коллегой Макой Бочоришвили.



По его словам, стратегическое партнёрство должно способствовать углублению взаимной связанности между странами.



«Каждая из наших стран по отдельности, а также весь регион Южного Кавказа, обладающий огромным потенциалом, должен быть связан между собой и с другими регионами, чтобы укреплять связи. В этом контексте проект «Перекрёсток мира» — не новость. Премьер-министр Республики Армения представил этот проект в Грузии. Мир, который установился между Арменией и Азербайджаном при содействии президента США, по нашему мнению, будет способствовать развитию региона. Наш регион действительно сможет стать перекрёстком. Разблокирование инфраструктур между Арменией и Азербайджаном, «дорога Трампа» на территории Армении в рамках международной программы развития, основанной на принципах территориальной целостности и других подходах, даёт нам много возможностей для продвижения вперёд, а также обеспечивает стабильность», — заявил Арарат Мирзоян.



По его словам, Европа и Центральная Азия будут связаны друг с другом через грузинскую железную дорогу.



«Видение Армении заключается в том, чтобы иметь связи со всем миром. Традиционная армяно-грузинская дружба предоставляет очень большие возможности для связей, что может способствовать развитию наших отношений. Благодаря стратегическому партнёрству мы должны суметь углубить взаимную связанность. Сегодня вместе с коллегой мы рассмотрели этот подход и, думаю, существует взаимопонимание, выгодное обеим сторонам. Естественно, мы обсудили и вопросы бизнес-кругов и, думаю, достигнем соглашения и по этому вопросу. Связь между нашими народами выражается также в сфере культуры. Проведение дней культуры в Армении и Грузии имеет очень большое значение. Наряду со всеми направлениями сотрудничества следует особо выделить взаимодействие между нашими ведомствами — министерствами иностранных дел. Мы также обсудили отношения с различными странами. В следующем году, весной, мы будем на саммите Европейского политического сообщества. Хочу выразить благодарность госпоже Маке Бочоришвили за углубление и продвижение стратегической взаимосвязи между Арменией и Грузией», — заявил Арарат Мирзоян.







