Тбилисская мэрия опровергает слухи о «снесённой церкви» в поселке Африка

14.11.2025 21:37





Тбилисская мэрия распространила заявление, комментируя появившуюся в одном из СМИ информацию о том, будто «мэрия бульдозерами снесла строящуюся церковь в поселке Африка».



Мэрия называет эту информацию абсолютной ложью и утверждает, что подобного факта не было.



По данным ведомства, муниципальная инспекция действительно провела спецрейд в Самгорском районе, направленный на предотвращение захвата госземель и незаконного строительства. В ходе мероприятия демонтировали незаконно размещённые недостроенные сооружения и лёгкие конструкции.



Среди них — небольшое незавершённое строение, которое, по утверждению одного из телеканалов, «якобы представляло собой церковь, строящуюся 14 лет». Мэрия публикует фотографии, показывающие реальный вид этой конструкции.



Муниципальная инспекция отмечает, что владелец участка был предупреждён о необходимости демонтажа ещё несколько месяцев назад, но требования не выполнил. Поэтому снос был произведён муниципалитетом.



Мэрия подчёркивает: «Общество легко сможет сделать собственные выводы о том, с чем мы имеем дело. Медиа, уважающее своего зрителя, не должно вводить его в заблуждение и распространять фейковые новости».



Муниципальная инспекция продолжит мониторинг и обеспечит защиту государственных интересов в рамках своих полномочий.





