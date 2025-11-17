МВД представит в Бюро парламента новые поправки в Кодекс административных правонарушений

Сегодня в Бюро будет представлена ​​инициатива МВД по обеспечению безопасности дорожного движения. В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены соответствующие изменения.



Штраф за нарушение правил маневрирования транспортного средства на дороге увеличивается до 100 лари.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности водителем или пассажиром во время движения увеличивается до 50 лари. Штраф за использование водителем мобильного телефона во время движения увеличивается до 50 лари;

Остановка транспортного средства на тротуаре или пешеходном переходе — штраф составляет 100 лари.





