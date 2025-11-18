|
Глава МИД Эстонии: обещание властей Грузии об евроинтеграции было «грубо нарушено»
18.11.2025 16:51
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти Грузии не выполнили обещание грузинскому народу об евроинтеграции — они его «грубо нарушили».
Он отметил, что, когда чуть более года назад посетил Грузию перед выборами с главами МИД стран Балтии и Исландии, то увидел огромное желание грузинского народа, которые не прекращают протест у парламента Грузии и сегодня.
«Мы очень близки к грузинскому народу, мы решительно поддержали его реформы и то, что мы видим сейчас… Я не буду называть это правительство правительством — это режим, который не следует воле грузинского народа, и то, что мы видим сейчас, — это то же развитие событий, которое мы наблюдали в Беларуси много лет назад.
Это очень опасная вещь. Могу сказать вам об эстонском народу — то, что мы и впредь будем поддерживать стремление грузинского народа к свободе», — заявил министр.
