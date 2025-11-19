Сборная Грузии по футболу позорно проиграла Болгарии

Сборная Грузии по футболу провела свой последний, шестой матч отборочного цикла Чемпионата мира на стадионе «Левски» в Болгарии и уступила со счётом 1:2.



Судьба матча решилась в первом тайме, который болгары выиграли с разницей в два мяча. Несмотря на то, что грузинская команда имела преимущество во владении мячом, болгары атаковали гораздо опаснее.



Русев открыл счёт результативным ударом на 10-й минуте. На 24-й минуте хозяева поля провели ещё одну опасную контратаку, на этот раз отличился Крастев. В обоих случаях гол забил Димитров.



«Крестоносцам» удалось сократить отставание во втором тайме – Лука Лочошвили забил гол с пенальти на 88-й минуте. Несмотря на огромные усилия грузин, в оставшееся время больше голов забито не было, и Болгария победила со счётом 2:1.



Таким образом, сборная Грузии под руководством Вилли Саньоля завершила отборочный этап Чемпионата мира на третьем месте с 3 очками. Болгария заняла четвёртое место. Испания заняла первое место и путёвку на Чемпионат мира, сыграв вничью с Турцией (2:2). Что касается занявшей второе место Турции, то она сыграет в стыковых матчах за путёвку на «мундиаль».





