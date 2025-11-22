|
Президент Польши: Ценой мира не должно стать достижение агрессором стратегических целей
22.11.2025 17:48
При выдвижении новых предложений по завершению войны России против Украины должны учитывать тот факт, что Россия – это страна, которая не соблюдает соглашения, - об этом в социальной сети Х пишет президент Польши Кароль Навроцкий.
По его словам, любой мирный план, направленный на окончание войны, должен быть приемлем для Киева.
«Именно Украина стала жертвой преступной агрессии Путина и именно у украинцев при поддержке США и стран Евросоюза должен быть решающий голос в мирных переговорах», - пишет президент Польши.
По его словам, достижение любых соглашений, связанных с миром и безопасностью в Европе, возможно только при участии заинтересованной стороны.
«Ценой мира не должно стать достижение агрессором стратегических целей, агрессором была и остается Российская Федерация», - пишет Навроцкий.
