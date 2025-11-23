Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр экономики примет участие в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации в Лондоне


23.11.2025   11:33


Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили во главе грузинской делегации отправилась в Лондон для участия в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO), сообщает Министерство экономики.

Согласно информации ведомства, Мариам Квривишвили выступит с докладом на мероприятии, в котором примут участие представители более 150 стран мира. Она расскажет о текущих тенденциях в морской отрасли Грузии, а также о текущих и планируемых реформах.

«Примечательно, что в рамках визита министр экономики и устойчивого развития встретится с генеральным секретарём IMO Арсенио Домингесом, а также проведёт двусторонние встречи с коллегами-министрами ряда стран, участвующих в Ассамблее», — говорится в сообщении Министерства экономики.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна