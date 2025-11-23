Министр экономики примет участие в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации в Лондоне

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили во главе грузинской делегации отправилась в Лондон для участия в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO), сообщает Министерство экономики.



Согласно информации ведомства, Мариам Квривишвили выступит с докладом на мероприятии, в котором примут участие представители более 150 стран мира. Она расскажет о текущих тенденциях в морской отрасли Грузии, а также о текущих и планируемых реформах.



«Примечательно, что в рамках визита министр экономики и устойчивого развития встретится с генеральным секретарём IMO Арсенио Домингесом, а также проведёт двусторонние встречи с коллегами-министрами ряда стран, участвующих в Ассамблее», — говорится в сообщении Министерства экономики.







