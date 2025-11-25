На удостоверения личности могут быть добавлены QR-код и отпечаток пальца

Планируется добавить QR-код на удостоверения личности. Новая законодательная инициатива была представлена ​​членам Комитета по экономической политике заместителем министра юстиции Георгием Дгебуадзе.



В частности, планируется внести изменения в Закон Грузии «О порядке регистрации граждан Грузии и иностранцев, проживающих в Грузии, выдачи удостоверений личности (видов на жительство) и паспортов граждан Грузии».



По словам заместителя министра юстиции, планируется внести существенные электронные усовершенствования в электронные удостоверения личности гражданина Грузии, электронные временные и постоянные карты проживания, а также временные удостоверения личности.



«Это касается внесения изменений в Закон Грузии о регистрации граждан Грузии и иностранцев, удостоверений личности, места жительства и выдачи паспортов граждан Грузии. После внесения этих изменений новые документы, удостоверяющие личность, и их технические характеристики будут полностью отвечать современным вызовам и станут еще более защищенными и безопасными.



Для электронного удостоверения личности гражданина Грузии, электронного удостоверения о временном и постоянном виде на жительство, а также временного удостоверения личности важно внедрить новый дизайн технологически усовершенствованных микросхем и документов нового поколения с дополнительными защитными характеристиками, которые будут отличаться от характеристик существующих микросхем и документов.



В документы следует добавить новые реквизиты. В частности, код доступа к карте, который используется для считывания данных с бесконтактной микросхемы, и так называемый QR-код, с помощью которого можно проверить информацию о документе или его владельце. Сюда можно добавить информацию, связанную с инвалидностью лица с инвалидностью, статус студента и другую важную информацию.



Также важно установить законом, что Удостоверение личности должно содержать отпечаток пальца, что обеспечит высокий уровень безопасности и повысит степень защиты документа от подделки.



Кроме того, помимо оснований, предусмотренных законом, заинтересованное лицо будет иметь право заменить удостоверение личности, если до истечения срока его действия осталось менее 6 месяцев», — сообщил заместитель министра юстиции.





