«Грузинская мечта» меняет закон под проект Eagle Hills

25.11.2025





В парламент Грузии внесён законопроект, предусматривающий изменения в закон «О предпринимателях». Их цель – создать правовую базу для реализации инвестиционного проекта, который реализуется совместно с компанией Eagle Hills из Объединённых Арабских Эмиратов.



Законопроект рассматривается в ускоренном порядке. После его принятия государственный служащий сможет входить в совет директоров инвестиционного проекта независимо от доли государства в предприятии. Сейчас действующий закон не предусматривает такой возможности, если доля государства составляет менее 50%.



Как ранее заявляли представители «Грузинской мечты», в новом инвестиционном проекте, который, как утверждается, предусматривает вложения в размере 6,6 млрд долларов в Тбилиси (район Крцанисского лесопарка) и Гонио, доля государства составит 33%. Уже создано совместное предприятие ООО «Eagle Hills Georgia».



Сейчас закон «О борьбе с коррупцией» запрещает государственным служащим быть членами наблюдательных советов коммерческих организаций. Закон «О предпринимателях» делает исключение только для предприятий, где государство владеет более 50% акций. В этом случае государственный служащий выполняет свои обязанности безвозмездно, и это не считается конфликтом интересов.



Ранее против реализации масштабного проекта выступали оппозиционные партии, представители общественности, включая экологов и экономистов. Некоторые указывают на возможные демографические риски, связанные со строительством «арабских городов» (инвестор заявлял, что 60% недвижимости могут приобрести иностранцы), другие – на финансовые и экологические риски. В защиту инвесторов выступают все представители «Грузинской мечты», включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе.





