«Репортеры без границ» зафиксировали 600 случаев нападок на медиа в Грузии за год

25.11.2025 17:53





Организация «Репортеры без границ» (RSF) заявляет о беспрецедентных репрессиях со стороны правительства в отношении независимых медиа в Грузии. В докладе, опубликованном RSF совместно с грузинским Центром медиа, информации и социальных исследований (CMIS), RSF осуждает запугивание, судебное преследование и давление на независимых журналистов и призывает правительство немедленно остановить процесс отката от демократии.







Организация «Репортеры без границ» дополнила данные, собранные CMIS в течение года. В отчете рассматриваются основные нарушения и репрессии против независимой журналистики в Грузии.



В документе говорится, что с 28 ноября 2024 года, после начала проевропейских протестов, ситуация со свободой прессы в Грузии резко ухудшилась. С октября 2024 года по октябрь 2025 года, когда партия «Грузинская мечта» одержала спорную победу на парламентских выборах на фоне избирательных нарушений, было зафиксировано 600 случаев нападок на медиа, включая физические нападения, незаконные штрафы, задержания, угрозы, приостановление аккредитации и многое другое.



«Рост числа нарушений свидетельствует о беспрецедентном возрастании и ускоренном ужесточении политического контроля, что подтверждает отход правительства Грузии от европейских демократических стандартов», — говорится в отчете.





Как указано в отчете, нарушения фиксируются по всей стране, хотя более двух третей случаев приходится на столицу Грузии — Тбилиси. Это связано с тем, что большинство учреждений и редакций сосредоточено в столице, а также с тем, что Тбилиси является центром протестов.



Согласно отчету, за несколько недель с начала протестов 28 ноября 2024 года десятки журналистов стали жертвами физического насилия. В отношении некоторых из них были приняты особенно жесткие меры, однако до сих пор никто из ответственных за это не был наказан.



«Власти все чаще приравнивают журналистов к протестующим и используют действующие законы об охране общественного порядка, чтобы ограничить деятельность журналистов и помешать им освещать протесты», — говорится в документе.





Телеканалы подвергаются физическим нападениям, медиаорганизации — притеснениям, журналисты — юридическим преследованиям.

В докладе говорится, что случаи физического насилия в отношении телевизионных съемочных групп особенно часты.



«Впечатляют инциденты с телеканалом «Пирвели», съемочные группы которого за последний год подверглись нападениям более 80 раз», — говорится в докладе.



Из онлайн-медиа чаще всего мишенями для государства становятся издание Publica, а также основанные осужденной журналисткой Мзией Амаглобели Batumelebi и Netgazeti.





В докладе комментируется репрессивное законодательство, принятое партией «Грузинская мечта» для ограничения работы независимых медиа:



«Правящая партия «Грузинская мечта» за последний год ускорила принятие законов, ограничивающих свободу прессы, во многом вдохновлtнных российской практикой. С весны 2025 года новая версия закона об «иностранных агентах», а также поправки к законам о грантах и ​​вещании представляют прямую угрозу для медиа и НПО, финансируемых международными донорами. Это еще сильнее увеличивает риск их судебного преследования».



Также в документе говорится, что для обеспечения соблюдения этого репрессивного законодательства Антикоррупционное бюро уже начало расследования в отношении как минимум шести независимых медиа. Частные компании воздерживаются от сотрудничества с независимыми медиа и закупки у них рекламы из-за угрозы возможного давления.





В докладе говорится, что в центре репрессивной стратегии находится олигарх Бидзина Иванишвили, которого организация «Репортеры без границ» недавно включила в список посягателей на свободу прессы за 2025 год.



«Иванишвили играет решающую роль в формировании характера политического и экономического давления в стране и поддержании атмосферы безнаказанности. Спикер парламента Шалва Папуашвили пытается преуменьшить масштаб проблемы, дискредитируя «Репортеров без границ» и представляя организацию марионеткой «глубинного государства».



На деле нападки на независимых журналистов является частью более широкой политики репрессий», — подчеркивается в отчете.



За два года Грузия опустилась на 36 позиций в мировом индексе свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ», заняв 114-е место в списке из 180 стран.





