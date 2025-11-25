Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент проголосовал в I чтении за отмену проведения выборов за рубежом


25.11.2025   19:08


Парламент проголосовал в I чтении за то, чтобы грузинские эмигранты голосовали на выборах только в Грузии. С этой целью в «Избирательный кодекс» вносятся поправки.

Эмигранты из Грузии, как и в случае выборов в органы самоуправления, смогут принять участие в парламентских выборах, но только на родине.

Также согласно проекту, партия получит право выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только членов партии.

А право выдвинуть беспартийного кандидата будет иметь только инициативная группа.

Между тем упрощаются процедуры регистрации кандидатов — больше не нужно будет предоставлять учетную карточку: в настоящее время для регистрации кандидата подаются два заполненных им документа — учетная карточка и заявление о партийной принадлежности.

Согласно проекту, для регистрации кандидату необходимо будет лишь заполнить форму согласия на участие в выборах, где вместе с этим указывается и информация о цензе оседлости и партийной принадлежности.

Также членство в избирательной комиссии будет запрещено лицам, осужденным по уголовным статьям, в том числе тем, кто был оштрафован судом.

Проект также предусматривает, что во время фото- и видеосъемки на избирательном участке будет запрещен аудиомониторинг.

Вопросы исключения из здания также меняются в день голосования — лицу, исключенному из здания для голосования, будет запрещено входить в другое здание для голосования.

Авторами и инициаторами законопроекта являются: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили.


