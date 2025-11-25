Парламент проголосовал в I чтении за отмену проведения выборов за рубежом

Парламент проголосовал в I чтении за то, чтобы грузинские эмигранты голосовали на выборах только в Грузии. С этой целью в «Избирательный кодекс» вносятся поправки.



Эмигранты из Грузии, как и в случае выборов в органы самоуправления, смогут принять участие в парламентских выборах, но только на родине.



Также согласно проекту, партия получит право выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только членов партии.



А право выдвинуть беспартийного кандидата будет иметь только инициативная группа.



Между тем упрощаются процедуры регистрации кандидатов — больше не нужно будет предоставлять учетную карточку: в настоящее время для регистрации кандидата подаются два заполненных им документа — учетная карточка и заявление о партийной принадлежности.



Согласно проекту, для регистрации кандидату необходимо будет лишь заполнить форму согласия на участие в выборах, где вместе с этим указывается и информация о цензе оседлости и партийной принадлежности.



Также членство в избирательной комиссии будет запрещено лицам, осужденным по уголовным статьям, в том числе тем, кто был оштрафован судом.



Проект также предусматривает, что во время фото- и видеосъемки на избирательном участке будет запрещен аудиомониторинг.



Вопросы исключения из здания также меняются в день голосования — лицу, исключенному из здания для голосования, будет запрещено входить в другое здание для голосования.



Авторами и инициаторами законопроекта являются: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили.





