|
|
|
Парламент проголосовал в I чтении за отмену проведения выборов за рубежом
25.11.2025 19:08
Парламент проголосовал в I чтении за то, чтобы грузинские эмигранты голосовали на выборах только в Грузии. С этой целью в «Избирательный кодекс» вносятся поправки.
Эмигранты из Грузии, как и в случае выборов в органы самоуправления, смогут принять участие в парламентских выборах, но только на родине.
Также согласно проекту, партия получит право выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только членов партии.
А право выдвинуть беспартийного кандидата будет иметь только инициативная группа.
Между тем упрощаются процедуры регистрации кандидатов — больше не нужно будет предоставлять учетную карточку: в настоящее время для регистрации кандидата подаются два заполненных им документа — учетная карточка и заявление о партийной принадлежности.
Согласно проекту, для регистрации кандидату необходимо будет лишь заполнить форму согласия на участие в выборах, где вместе с этим указывается и информация о цензе оседлости и партийной принадлежности.
Также членство в избирательной комиссии будет запрещено лицам, осужденным по уголовным статьям, в том числе тем, кто был оштрафован судом.
Проект также предусматривает, что во время фото- и видеосъемки на избирательном участке будет запрещен аудиомониторинг.
Вопросы исключения из здания также меняются в день голосования — лицу, исключенному из здания для голосования, будет запрещено входить в другое здание для голосования.
Авторами и инициаторами законопроекта являются: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна