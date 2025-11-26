Зоны в Тбилиси, где будет полностью запрещен вывоз/продажа металлолома, б/у шин и пылящих материалов

С 1 января 2026 года в различных зонах Тбилиси будет запрещен вывоз и/или продажа б/у шин, металлолома черных и цветных металлов, отслуживших свой срок транспортных средств и их частей, а также легковоспламеняющихся, взрывоопасных и пылящих материалов.



Как сообщили BusinessPressNews в Тбилисской городской инспекции, определены зоны, где вышеуказанная деятельность будет полностью запрещена, и зоны, где она будет разрешена при соблюдении определенных правил.



Согласно информации, предоставленной BusinessPressNews Тбилисской городской инспекцией, деятельность будет запрещена в жилых, рекреационных, лесных, специальных, транспортных и санитарно-защитных зонах по всей столице.



В разрешённых функциональных зонах (в основном промышленных и общественно-деловых) определены определённые условия, которые должны соблюдаться собственниками территории и субъектами предпринимательской деятельности.



В частности, регламент требует обеспечения на разрешённых территориях следующих условий:



• размещение/продажа пылящих материалов в закрытых зданиях;



• в случае размещения/продажи взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов – обеспечение выходов из зданий, санитарных условий, надлежащего освещения и вентиляции;



• обеспечение защиты жизни и имущества от пожара и других опасностей в зданиях, а также безопасности пожарных и спасателей в чрезвычайных ситуациях.



По данным Муниципальной инспекции, регламенту подлежат более 14 крупных территорий. Владельцы этих территорий обеспечивают работой до 10 000 малых и более 1500 средних предпринимателей.



Напоминаем, что в Тбилиси ужесточаются правила, регулирующие использование горючих материалов, цветных металлов и б/у шин. Согласно поправкам, которые будут внесены в «Кодекс об административных правонарушениях», размер штрафов за каждое нарушение увеличится на 400%. Размер штрафов за различные нарушения составит от 2500 до 30 000 лари.





