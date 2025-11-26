Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент в первом чтении поддержал упразднение Антикоррупционного бюро и Службы защиты персональных данных


26.11.2025   19:10


Парламент Грузии в первом чтении принял законодательный пакет, согласно которому упраздняются Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных.

Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных будут ликвидированы с 1 марта 2026 года. Функции и полномочия указанных ведомств будут переданы Службе аудита.

Кроме это, с 1 января 2026 года будут упразднены должности бизнес-омбудсмена и его заместителя, а аппарат бизнес-омбудсмена будет ликвидирован. Парламент поддержал за признание Закона »О бизнес-омбудсмене» недействительным.

Пакет законодательных поправок был представлен фракцией »Грузинская мечта» в парламенте Грузии.


