Парламент в первом чтении поддержал упразднение Антикоррупционного бюро и Службы защиты персональных данных

26.11.2025 19:10





Парламент Грузии в первом чтении принял законодательный пакет, согласно которому упраздняются Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных.



Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных будут ликвидированы с 1 марта 2026 года. Функции и полномочия указанных ведомств будут переданы Службе аудита.



Кроме это, с 1 января 2026 года будут упразднены должности бизнес-омбудсмена и его заместителя, а аппарат бизнес-омбудсмена будет ликвидирован. Парламент поддержал за признание Закона »О бизнес-омбудсмене» недействительным.



Пакет законодательных поправок был представлен фракцией »Грузинская мечта» в парламенте Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





