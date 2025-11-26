|
Парламент в первом чтении поддержал упразднение Антикоррупционного бюро и Службы защиты персональных данных
26.11.2025 19:10
Парламент Грузии в первом чтении принял законодательный пакет, согласно которому упраздняются Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных.
Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных будут ликвидированы с 1 марта 2026 года. Функции и полномочия указанных ведомств будут переданы Службе аудита.
Кроме это, с 1 января 2026 года будут упразднены должности бизнес-омбудсмена и его заместителя, а аппарат бизнес-омбудсмена будет ликвидирован. Парламент поддержал за признание Закона »О бизнес-омбудсмене» недействительным.
Пакет законодательных поправок был представлен фракцией »Грузинская мечта» в парламенте Грузии.
