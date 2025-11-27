Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ЕС подписал новый акт о приостановке безвиза: механизм вступит в силу в середине декабря


27.11.2025   20:38


«Церемония подписания завершена. Новый акт о приостановке визовой либерализации вступит в силу в середине декабря», — сообщает в соцсетях Рикард Йозвяк.

7 сентября Европарламент поддержал упрощение механизма приостановки безвиза. 12 ноября механизм одобрили послы стран ЕС, 17 ноября — министры иностранных дел, а 26 ноября документ был официально подписан.

К упрощенному порядку приостановки добавлены новые основания — нарушения прав человека, фундаментальных свобод и международного права.

Механизм распространяется на 61 страну, граждане которых сегодня могут краткосрочно путешествовать в Шенген без визы.

Ожидается, что ЕС применит обновленный механизм против высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты».


