ЕС подписал новый акт о приостановке безвиза: механизм вступит в силу в середине декабря

27.11.2025 20:38





«Церемония подписания завершена. Новый акт о приостановке визовой либерализации вступит в силу в середине декабря», — сообщает в соцсетях Рикард Йозвяк.



7 сентября Европарламент поддержал упрощение механизма приостановки безвиза. 12 ноября механизм одобрили послы стран ЕС, 17 ноября — министры иностранных дел, а 26 ноября документ был официально подписан.



К упрощенному порядку приостановки добавлены новые основания — нарушения прав человека, фундаментальных свобод и международного права.



Механизм распространяется на 61 страну, граждане которых сегодня могут краткосрочно путешествовать в Шенген без визы.



Ожидается, что ЕС применит обновленный механизм против высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





