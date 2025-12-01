На протестующих в Грузии распыляли токсичное вещество времен Первой мировой войны - BBC

01.12.2025 10:56



Max Hudson, Oana Marocico, Sarah Buckley







«Чувствовалось, как [вода] обжигает», — сказал один из протестующих, имея в виду водомёт, направленный против него и других на улицах Тбилиси. По его словам, она вызывала жжение, которое не смывалось водой.



Демонстранты, выступающие против приостановки правительством Грузии процесса вступления страны в Европейский союз, жаловались и на другие симптомы — одышку, кашель и рвоту, которые не проходили неделями.



Всемирная служба Би-би-си побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из грузинской полиции по борьбе с наркотиками и врачами и обнаружила улики, указывающие на использование вещества, которое французские военные назвали «камитом» (camite).



«Грузинские власти назвали выводы нашего расследования «абсурдными», а действия полиции законными в ответ на «незаконные действия жестоких преступников»», - утверждает BBC.



«Камит» применялся Францией против Германии во время Первой мировой войны. Документов о его последующем применении мало, но, как полагают, он был изъят из обращения в какой-то момент в 1930-х годах из-за опасений по поводу его долгосрочных последствий. В качестве замены был использован газ CS, часто называемый «слезоточивым».



Константин Чахунашвили был одним из тех, кто собрался у здания парламента Грузии в Тбилиси в первую неделю протестов, начавшихся 28 ноября 2024 года. Демонстранты были возмущены заявлением правящей партии о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Цель членства в ЕС закреплена в конституции Грузии.



Полиция Грузии отреагировала различными мерами по борьбе с беспорядками, включая использование водометов, перцовых баллончиков и газа CS.



Д-р Чахунашвили, педиатр, оказавшийся среди пострадавших от обстрела и принимавший участие во многих демонстрациях, рассказал, что его кожа горела в течение нескольких дней, и это ощущение невозможно было смыть. Более того, по его словам, «было ещё хуже, когда он пытался смыть».



Д-р Чахунашвили хотел узнать, испытывали ли другие подобные симптомы. Поэтому он обратился в социальных сетях к тем, кто также пострадал от мер по сдерживанию массовых беспорядков в первую неделю демонстраций, с просьбой заполнить анкету. Около 350 человек связались с нами, и почти половина из них сообщили, что испытывали один или несколько побочных эффектов в течение более 30 дней.



Эти долгосрочные симптомы варьировались от головных болей до усталости, кашля, одышки и рвоты.



Его исследование с тех пор прошло рецензирование и было принято к публикации в международном журнале Toxicology Reports.



Шестьдесят девять человек, из числа опрошенных доктором Чахунашвили, также были им обследованы, и у них была обнаружена «значительно более высокая частота отклонений» в электрических сигналах сердца.



Отчёт доктора Чахунашвили перекликается с выводом, к которому пришли местные журналисты, врачи и правозащитные организации: в водомёт, вероятно, было добавлено какое-то химическое вещество. Они обратились к правительству с просьбой установить, какое именно вещество было использовано, но Министерство внутренних дел, ответственное за полицию, отказалось.



Несколько высокопоставленных информаторов, связанных с Департаментом специальных операций (официальное название полиции по борьбе с беспорядками в Грузии), помогли BBC установить вероятную природу этого химического вещества.



Бывший начальник отдела вооружений этого департамента Лаша Шергелашвили считает, что это то же самое вещество, которое ему было поручено проверить на предмет использования в водомёте в 2009 году.



По его словам, воздействие этого средства было не похоже ни на что, с чем он сталкивался ранее. Ему стало трудно дышать, когда он стоял рядом с местом распыления, и он и 15-20 его коллег, которые испытывали его вместе с ним, не могли смыть его.



«Мы заметили, что действие не проходило, как это бывает с [обычным] слезоточивым газом. Даже после того, как мы умылись водой, а затем специальным раствором пищевой соды и воды, приготовленным заранее, мы всё равно не могли свободно дышать».



Г-н Шергелашвили говорит, что по результатам своих испытаний он рекомендовал отказаться от использования этого химиката. Однако, по его словам, водомёты всё равно были заряжены им, и так продолжалось, по крайней мере, до 2022 года, когда он уволился с работы и покинул страну.



В интервью BBC из своего нового дома в Украине он рассказал, что, посмотрев кадры протестов в прошлом году, сразу заподозрил, что демонстранты подвергались воздействию того же самого химиката.



Коллеги, с которыми он поддерживал связь и которые всё ещё находятся на своих должностях, также рассказали ему об этом, добавляет он.



Кроме того, BBC поговорила с другим бывшим высокопоставленным сотрудником полиции, который подтвердил, что когда г-н Шергелашвили еще находился на должности, в водомёты загружалось то же вещество, что использовалось во время протестов в ноябре-декабре 2024 года.



Когда г-на Шергелашвили спросили, не является ли протестированный им продукт просто газом CS, который раздражает глаза, кожу и дыхательные пути, но лишь временно, он ответил, что, по всей видимости, он гораздо сильнее.



«Я не могу привести пример или сравнить его с чем-либо другим», — сказал он, добавив, что он, «вероятно, в 10 раз» сильнее, чем обычные средства борьбы с беспорядками.



«Например, если пролить это вещество на землю, то в этом районе невозможно будет находиться в течение следующих двух-трёх дней, даже если смыть его водой».



Г-н Шергелашвили не знает названия вещества, которое ему было поручено протестировать.



Однако BBC удалось получить копию описи Управления специальных задач, датированную декабрем 2019 года.



Мы обнаружили, что в нём содержалось два неназванных химиката. Они были просто указаны как «Химическая жидкость UN1710» и «Химический порошок UN3439», вместе с инструкциями по их смешиванию.



Мы хотели проверить подлинность этого списка, поэтому показали его другому бывшему высокопоставленному сотруднику полиции по борьбе с беспорядками, который подтвердил, что список выглядит подлинным. Он идентифицировал два неназванных химиката как те, которые, вероятно, были добавлены в водомет.



Нашим следующим шагом было выяснить, что это были за химикаты.



UN1710 было легко идентифицировать, поскольку это код трихлорэтилена (ТХЭ) – растворителя, который позволяет другим химикатам растворяться в воде. Затем нам нужно было выяснить, растворению какого именно химиката он способствовал.



UN3439 было гораздо сложнее идентифицировать, поскольку это общий код для целого ряда промышленных химикатов, все из которых опасны.



Единственное обнаруженное нами вещество, когда-либо применявшееся в качестве средства борьбы с беспорядками, — это бромбензилцианид, также известный как «камит», разработанный союзниками для использования в Первой мировой войне.



Мы попросили профессора Кристофера Холстеге, ведущего мирового эксперта по токсикологии и химическому оружию, оценить, указывают ли наши доказательства на то, что именно «камит» был вероятным агентом.



Основываясь на результатах исследования доктора Чахунашвили, показаниях потерпевших, данных инвентаризации полиции по борьбе с беспорядками и отчёте г-на Шергелашвили о химических испытаниях, профессор Холстеге полагает, что это действительно так.



«На основании имеющихся доказательств... клинические результаты, о которых сообщили как пострадавшие, так и другие свидетели, соответствуют воздействию бромбензилцианида».



Он исключил вероятность того, что симптомы были вызваны более традиционными мерами сдерживания толпы, такими как газ CS, который также применялся грузинской полицией по борьбе с беспорядками в прошлом году.



«Стойкость клинических эффектов... не соответствует воздействию типичных средств, используемых для разгона толпы, таких как CS», — сказал он.



«Я никогда не видел, чтобы камит использовался в современном обществе. Камит обладает выраженным раздражающим действием [и] стойким раздражением».



Он предположил, что его могли использовать, поскольку он обладает сильным отпугивающим эффектом.



«Это надолго отпугнет людей. Они не смогут провести дезинфекцию. Им придётся обратиться в больницу. Им придётся покинуть этот район. Если это действительно так – что это химическое вещество снова завезли – это чрезвычайно опасно».



«Камит» некоторое время использовался американской полицией в качестве средства борьбы с беспорядками после Первой мировой войны, но от него отказались после изобретения более безопасных средств, таких как газ CS.



Согласно международному праву, полиция имеет право использовать химические вещества для борьбы с беспорядками, если они считаются соразмерными и имеют лишь краткосрочный эффект.



По мнению экспертов по вооружениям, с которыми консультировалась BBC, учитывая, что в распоряжении полиции имеются более безопасные и традиционные средства борьбы с беспорядками, устаревший и более мощный агент может быть классифицирован как химическое оружие.



Наши выводы вызывают обеспокоенность, заявила Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Эдвардс. Г-жа Эдвардс ранее обращалась к правительству Грузии в связи с обвинениями в применении насилия и пыток со стороны полиции во время протестов.



Отсутствие строгого регулирования использования химических веществ в водометах – это проблема, на которую она хотела бы обратить внимание: «Это заставляет меня рассматривать [эту практику] как экспериментальное оружие. И люди никогда не должны подвергаться экспериментам. Это абсолютно нарушает право в области прав человека».



Она подчеркнула, что любой эффект мер по борьбе с беспорядками должен быть временным в соответствии с международным правом, и что описанные симптомы «выходят за рамки того, что можно считать временным и приемлемым. Поэтому все эти случаи должны быть расследованы, в том числе по признаку пыток или других видов жестокого обращения».



Власти Грузии назвали наши выводы «крайне легкомысленными» и «абсурдными».



В заявлении говорится, что правоохранительные органы действовали «в рамках закона и конституции», реагируя на «незаконные действия жестоких преступников».



Протесты на проспекте Руставели в Тбилиси сократились по масштабам после того, как правительство увеличило штрафы и сроки тюремного заключения, но не по частоте.



Почти каждую ночь в течение последнего года демонстранты требовали отставки правительства, которое они обвиняют в фальсификации выборов, поддержке интересов России и принятии всё более суровых законов, направленных против гражданского общества.



