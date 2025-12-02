Кобахидзе опроверг сообщения азербайджанских СМИ о проблемах в Грузии у азербайджанских дальнобойщиков

Премьер-министр правительства "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе опроверг сообщения азербайджанских СМИ о проблемах в Грузии у азербайджанских дальнобойщиков.



В Баку утверждают, что азербайджанские грузовики, перевозящие табачные изделия, уже более 20 дней искусственно задерживаются на Батумской и Тбилисской таможнях, а с самими водителями обращаются неуважительно.



Кобахидзе заявил, что лично изучил вопрос и никакой системной проблемы нет. По его словам, была задержана только одна машина и "по конкретной причине".



"Мы готовы к очень доброжелательному разговору с азербайджанской стороной по поводу всех возможных сложностей», — заверил Кобахидзе.



Служба доходов Грузии также отрицает намеренную остановку грузовиков и утверждает, что таможня работает без сбоев. По их словам, трудности могут быть связаны с отсутствием у водителей необходимых документов.



Азербайджанское проправительственное издание «Калибр» опубликовало резко критическую статью в адрес Грузии. В ней говорится о пренебрежительном отношении пограничников и других официальных лиц к азербайджанским водителям грузовиков, пересекающих границу.…





