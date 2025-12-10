Муртаз Зоделава: Как можно из честных граждан лепить насильственную группу

10.12.2025 17:45





Я готов взять все статьи на себя. Если хотите, добавьте еще, если это сделает возможным, чтобы прокуратура проявила милосердное отношение к людям, которые в этом деле честны - пожалуйста, либо сделайте для них доступным процессуальное соглашение, либо какую-либо другую форму, - так обратился к стороне обвинения на сегодняшнем судебном заседании задержанный оппозиционный политик Муртаз Зоделава.



По его словам, в деле о 4 октября их «представляют как бандитскую, насильственную группу».



Как отметил Зоделава на судебном заседании, на этом фоне их возможности «ответить» ограничены.



«Говоря об этом деле, мы не можем избежать того, что здесь много пропаганды. И сегодня работает правительственная пропаганда, и мне нужно откликнуться и на нее. Невозможно говорить аргументами.



Нас представляют как бандитскую, насильственную группу, в такой форме преподносится. Ладно, у меня есть политическое прошлое, но среди этих 64 человек лицо с ОВЗ, у него двое детей. А также Манджгаладзе, Беридзе и другие. Я с многими познакомился тут, на предыдущем процессе. Есть ещё г-н Чавчанидзе, который никогда не был бандитом, есть женщины.



Пропаганда обладает огромной силой, и когда они так преподносят, такую делают нам визуализацию, наши возможности ограничены. Единственная возможность ответить это то, что мы скажем здесь. Сказать несколько предложений, процесс раз в два месяца. Почему это происходит - отдельный вопрос. Всем в Грузии все известно, почему и с какой целью происходит.



Что касается 4 октября. Это был последний эпизод почти двухлетних протестов, абсолютно народных, отдельными индивидами.



...Мы не криминалы. Как можно из честных граждан лепить насильственную группу? В наших выступлениях мы использовали слово «мир» чаще, чем координаторы «Мечты». Мы хотим, чтобы Грузия не была однопартийной и такой, как сформировали. Все знают, как сформировалась.



Я готов взять на себя вину за все несправедливости. Я готов к этому. Моя ответственность за 4 октября, моя моральная ответственность, номер один, я не могу переложить груз на кого-то другого. У меня большее обязательство.



…Что касается организационной группы, то эта группа была просто политическим перформансом, связанным с акцией, кто-то должен был общаться со СМИ. Это было единственное содержание. Нет доказательств, подтверждающих участие кого-либо из них в какой-либо организации», — сказала Зоделава.





