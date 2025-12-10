Министр финансов представил окончательную версию проекта бюджета на 2026 год

В окончательной версии проекта бюджета на 2026 год ассигнования для Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии увеличены примерно на 48 миллионов лари и в общей сложности превышают 9 миллиардов 668 миллионов лари.



В следующем году пенсия для лиц до 70 лет будет установлена ​​в размере 370 лари, а для лиц в возрасте 70 лет и старше - в размере 495 лари. В высокогорных населенных пунктах пенсия для соответствующих категорий составит 444 и 594 лари соответственно.



Как заявил министр финансов, в общей сложности на программы социальной защиты населения предусмотрено более 6 миллиардов 930 миллионов лари.



Финансирование программы социальной реабилитации и заботы о детях дополнительно увеличивается более чем на 12 миллионов лари, и бюджет программы превышает 124 миллиона лари. По сравнению с 2025 годом финансирование программы увеличилось в общей сложности на 29 миллионов 500 тысяч лари.



Дополнительное финансирование программ здравоохранения для населения увеличивается более чем на 183 миллиона лари и определяется в 2 миллиарда 220 миллионов лари. По сравнению с бюджетом 2025 года, финансирование этой программы увеличилось в сумме более чем на 360 миллионов лари.



Кроме того, по информации министра, по сравнению с предыдущей версией проекта в рамках программы дополнительно увеличено: финансирование всеобщего здравоохранения – на 150 миллионов лари и составляет 1 миллиард 500 миллионов лари; финансирование лечения пациентов, страдающих от наркомании, – на 10 миллионов лари и составляет 28 миллионов лари; программа лечения лиц с редкими заболеваниями – на 5 миллионов лари и составляет 70 миллионов лари; другие программы здравоохранения в общей сложности увеличиваются на 18 миллионов 700 тысяч лари. Также предусмотрено повышение заработной платы персонала первичного здравоохранения.



Кроме того, как отметил министр при представлении окончательной версии проекта бюджета, в 2026 году повысятся зарплаты административного персонала публичных школ, школьных врачей и мандатной службы.



По его словам, финансирование Министерства образования, науки и молодежи по сравнению с первоначальным проектом в окончательной версии бюджета на 2026 год увеличилось почти на 90 миллионов лари и превышает 2 миллиарда 700 миллионов лари.



Кроме того, согласно заявлению министра финансов Лаши Хуцишвили, в 2026 году финансирование Министерства инфраструктуры увеличится на 17 миллионов лари и составит 3 миллиарда 113 миллионов лари.



Кроме того, по словам министра финансов, финансирование Министерства окружающей среды и сельского хозяйства в 2026 году составит 808 миллионов лари.



По его словам, в 2026 году Министерству экономики и устойчивого развития выделяется более 928 миллионов лари.





