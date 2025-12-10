В 2026 году ВВП на душу населения превысит 11 300 долларов - министр финансов

|
10.12.2025 19:59
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе принял участие в конференции по элиминации трансжиров.
Целью мероприятия было подведение результатов, достигнутых Грузией в этом направлении, и выработка дальнейших шагов.
На конференции представители Минздравоохранения, Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, Всемирной организации здравоохранения и академических кругов рассмотрели текущий прогресс и обсудили эффективные механизмы регулирования. Были поставлены конкретные задачи, чтобы Грузия могла получить сертификат Всемирной организации здравоохранения по ликвидации трансжиров.
По словам Сарджвеладзе, Грузия готова и дальше усиливать политику в области общественного здравоохранения и стать образцовой страной в направлении искоренения трансжиров. Министр отметил, что обмен международным опытом внесет значительный вклад в совершенствование существующей политики и повышение ее эффективности.
Конференция была организована Министерством здравоохранения Грузии и Всемирной организацией здравоохранения.
