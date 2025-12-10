В Грузии в 2026 году ВВП на душу населения превысит 11 300 долларов

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили представил парламенту окончательный вариант проекта бюджета на 2026 год. Говоря об основных параметрах, министр отметил, что первоначальные прогнозы на 2026 год сохранены.



По его словам, реальный экономический рост планируется на уровне пяти процентов, а в среднесрочной перспективе прогнозируется 5,3 процента. Средний прогнозируемый уровень инфляции на 2026 год составляет 3,3 процента, а в среднесрочной перспективе он находится в пределах целевого показателя (три процента).



Прогнозируемый номинальный ВВП установлен на уровне 114 миллиардов 121 миллиона лари, а ВВП на душу населения превысит 11 300 долларов. К 2029 году номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 145 миллиардов лари, что в пересчете на душу населения превысит 14 500 долларов США.



Как отметил министр финансов, налоговые поступления консолидированного бюджета определены в размере 27 миллиардов 40 миллионов лари, что на 240 миллионов лари больше по сравнению с предыдущей версией проекта. Дефицит бюджета составляет 2,5 процента от валового внутреннего продукта, а показатель государственного долга находится в пределах 33,5 процента. Расходная часть консолидированного бюджета на 2026 год составляет 36 миллиардов 285 миллионов лари.







