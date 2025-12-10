Парламент Грузии принял поправки к «Закону о собраниях и демонстрациях» в третьем чтении

10.12.2025 20:06





Парламент Грузии принял поправки к «Закону о собраниях и демонстрациях в окончательном третьем чтении.



Вопрос на пленарном заседании представил один из инициаторов поправок, председатель Комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.



Согласно поправкам, устанавливается обязанность предварительного уведомления соответствующего государственного органа в случае проведения собрания или демонстрации в месте движения людей.



Кроме того, если собрание или демонстрация создаёт реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию предприятий, учреждений и организаций, движению транспортных средств, передвижению людей или правам и свободам человека, соответствующий государственный орган уполномочен дать соответствующие указания участникам собрания или демонстрации относительно альтернативного места, времени и/или маршрута шествия. Несоблюдение вышеуказанных указаний повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Грузии.





