ALDE о деле Элисашвили: Разумеется, мы не оправдаем подобные действия, как и применения химоружия против мирных демонстрантов

Разумеется, ALDE не оправдывает подобные действия, - так «Альянс либералов и демократов за Европу» - ALDE Party, прокомментировал заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о деле члена «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.



«Конечно, ALDE не оправдывает подобные действия, это само собой разумеется. Также, как мы никогда не оправдываем применение насилия против мирных демонстрантов или химического оружия против граждан», - говорится в заявлении ALDE, размещенном в социальной сети Х.



Напомним, что несколько дней назад спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что по делу Алеко Элисашвили со стороны ALDE «нет никакой реакции».



«Прошло десять дней после того, как мы видели террористический акт со стороны Алеко Элисашвили, со стороны ALDE нет никакой реакции, принимаем за факт, что ALDE является объединением, сотрудничающим с террористом», - заявил Папуашвили.





