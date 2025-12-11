Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД: Власть Грузии формирует свою политику исходя из национальных интересов


11.12.2025   10:54


«Уже давно абсолютно ясно для нашего общества, что власти Грузии, определяя свои шаги, в первую очередь действуют, исходя исключительно из интересов нашей страны, и именно это является для нас отправной точкой. Поэтому нам пришлось пойти на множество компромиссов по ряду вопросов, и именно эти компромиссы стали основанием той критики и тех нападок, которые наше правительство получило в последнее время», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили в эфире телеканала «Имеди».

По словам министра, именно действие, основанное на национальных интересах Грузии, оказалось неприемлемым для определённых сил.

«Мой национальный интерес вполне может не совпадать с национальными интересами других, и именно здесь, своего рода, начинается конфликт. Но в этом конфликте я права — права потому, что защищаю национальные интересы Грузии; это правительство формирует свою политику, исходя из национальных интересов», — заявила Мака Бочоришвили.


