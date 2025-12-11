Члены Кнессета отменили поездку в Грузию «из-за угрозы теракта»

11.12.2025 13:41





Израильские СМИ сообщают об отмене поездки в Грузию депутатов Кнессета, из-за угрозы терактов. Израильские парламентарии должны были принять участие в мероприятиях в рамках «Недели Израиля» в Грузии, а также грузино-израильском бизнес-форуме.



Как сообщает «Эхо Кавказа» подтвердил президент Грузино-израильской бизнес-палаты и основатель «Дома Израиля» Ицик Моше. По его словам, «Неделя Израиля» в Тбилиси всё же состоится, а депутаты Кнессета, вероятно, подключатся к мероприятию дистанционно. Ицик Моше также сообщил, что информация об угрозе была передана и грузинской стороне. Он выразил уверенность, что безопасность мероприятия будет обеспечена.



«У нас нет страха», – сказал Ицик Моше, добавив, что Израиль «уже несколько лет находится в состоянии войны».



Позже в Службе государственной безопасности сообщили, что ни грузинские, ни израильские спецслужбы не располагали информацией об угрозе возможных террористических актов в Грузии и, соответственно, не делились ею ни с кем.



«Мы находимся в контакте с представителями израильских спецслужб, которые выразили удивление по поводу распространения неверной информации. Крайне печально, что часть грузинских СМИ распространяет такую ​​информацию без проверки у нас. Мы категорически призываем всех воздержаться от распространения вредной и непроверенной информации о Грузии», — говорится в сообщении, опубликованном СГБ.



Издание Arutz Sheva сообщало, что члены израильского парламента отменили свой визит в Грузию после предупреждения о возможном террористическом акте.



«После оценки ситуации, проведенной перед любой запланированной поездкой членов Кнессета, охрана Кнессета провела встречу с депутатами. По соображениям безопасности мы не можем обсуждать дополнительные подробности», — говорится в сообщении Кнессета, которое цитирует издание.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





