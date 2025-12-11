США предложили восстановить поставки российских энергоносителей в Европу в рамках мирной сделки

Администрация президента США предложила европейским партнерам вернуть Россию в мировую экономику и восстановить поставки российских энергоносителей в Западную Европу после завершения войны, сообщили The Wall Steet Journal (WSJ) осведомленные источники. По их словам, соответствующие предложения были переданы в виде приложения к мирному плану США по Украине.



Один из документов представляет собой общее видение того, как Россию будут выводить из экономической изоляции Запада. В частности, США собираются предложить американским компаниям инвестировать в стратегические секторы российской экономики, в том числе в разработку месторождений редкоземельных металлов и добычу нефти в Арктике. Кроме того, США намерены участвовать в поставках российских энергоносителей в Европу.



В другом документе, переданном американской администрацией, содержится подробный план того, как американские финансовые и другие компании получат доступ примерно к $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов в Украине. Один из них предполагает строительство в стране нового центра обработки данных. Питать его должна будет Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), находящаяся на данный момент под контролем России.



Европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили WSJ, что не уверены, стоит ли воспринимать их всерьез. Один из собеседников издания сравнил планы США с идеями Дональда Трампа о создании «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа. Другой назвал предполагаемые американо-российские сделки «экономической версией» конференции в Ялте 1945 года, когда победители Второй мировой войны делили Европу. При этом европейские чиновники опасаются, что подход США даст России передышку, необходимую для того, чтобы разогнать свою экономику и стать сильнее в военном отношении, отмечает WSJ.



В свою очередь Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения «репарационного кредита» Украине, чтобы профинансировать на ближайшие два года украинскую армию и другие расходы страны. Однако американские чиновники, участвующие в переговорах, отмечают, что такой подход приведет к быстрой трате средств. Вашингтон же, по словам одного из собеседников WSJ, за счет привлечения частного капитала может увеличить фонд восстановления Украины до $800 млрд.



Между тем Трамп торопит президента Украины Владимира Зеленского с заключением мирной сделки — по данным Financial Times, он рассчитывает выйти на соглашение к Рождеству, которое в США отмечают 25 декабря. Также Трамп заявил, что провел «жесткий» разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании по поводу Украины. «Посмотрим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем мы сможем продвинуться вперед», — сказал Трамп.





