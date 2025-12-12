Возможное участие крупных спонсоров партии «Мечты» в системной коррупции продолжает вызывать вопросы — TI

С 2015 года связанные с ними компании выиграли тендеры на сумму 2,51 млрд лари.



По данным организации:



Все партии получили в общей сложности 6,9 млн лари в виде пожертвований.

«Грузинская мечта» получила 4,1 млн лари в виде пожертвований, что составляет 60% от всех пожертвований, полученных всеми партиями.



Компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», с 2024 года выиграли государственные тендеры на сумму 588 млн лари, а с 2015 года — на сумму 2,51 млрд лари.



Большая часть тендеров была выиграна крупными строительными компаниями, связанными с донорами партии «Грузинская мечта», такими как Anagi, Gza, Tsekuri и другими.



С 2024 года компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», получили упрощенные контракты на закупки на сумму до 5,5 млн лари, а с 2015 года — на сумму 204 млн лари.



30 компаний, связанных с донорами партии «Грузинская мечта», получили более 16 млн лари в виде бюджетных субсидий в период с 2015 по 2024 год.



54 компании, связанные с донорами партии «Грузинская мечта», получили разрешения на строительство 1,4 млн кв. м в период с 2017 по 2024 год.



С 2015 года компании, связанные с донорами оппозиционных партий, выиграли тендеры на сумму 1,4 млн лари, заключили упрощенные договоры на сумму 823 тыс. лари и получили субсидии на общую сумму 592 тыс. лари. С 2024 года они не выиграли ни одного тендера, а общая стоимость их упрощенных закупочных контрактов составляет 36 тысяч лари.

Как отмечает TI, Бюро по борьбе с коррупцией опубликовало информацию о сентябрьских донорах «Грузинской мечты» на портале monitoring.acb.gov.ge со значительным опозданием, в начале ноября. В этот период данные по другим партиям публиковались регулярно.





