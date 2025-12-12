Я тоже беспокоюсь за Eagle Hills. Я не хочу, чтобы они пострадали в процессе. — Фади Асли

12.12.2025 20:26





Председатель ICC Georgia Фади Асли выразил обеспокоенность инвестиционным климатом в стране, заявив, что в Грузию практически не поступают новые инвестиции. Он высказал эти замечания в передаче BMGTV «Аналитика».



Асли обращает внимание на проект Eagle Hills стоимостью 6 миллиардов долларов, который он считает одной из крупнейших инвестиций в стране, но подчеркивает, что масштаб инвестиций еще «подлежит подтверждению и окончательному согласованию». как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.



«С точки зрения инвестиций, технически мы можем сказать, что сегодня в Грузию не поступает никаких инвестиций. На протяжении десятилетий инвестиции сокращались до 2 миллиардов долларов в год; в последние несколько лет речь идет о 1–1,2 миллиардах долларов. Политическая воля имеет решающее значение. Когда у вас есть политическая воля привлечь инвесторов в страну, это означает, что вы готовы защищать их до конца. Вы не оказываете на них давления, не преследуете их через суды, защищаете их от их собственных нечестных партнеров, не отказываете тем, кто приезжает на границу, и не отменяете их виды на жительство незаконно и необоснованно. Ни одно из этих действий не способствует созданию привлекательной инвестиционной среды. Сегодня, например, речь идет об инвестициях в проект Eagle Hills в размере 6 миллиардов долларов», — сказал Асли.



Он добавил, что Eagle Hills хорошо знакома с такими трудностями, поскольку реализует крупные проекты в разных странах, и естественно, что крупные застройки часто вызывают недовольство общественности.



Остается подтвердить и увидеть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сколько инвестиций поступит в Грузию и поступят ли они вообще. Честно говоря, я также беспокоюсь об Eagle Hills – я не хочу, чтобы они пострадали в этом процессе. Потому что, к сожалению, Грузия уже сталкивалась с подобным — международные инвесторы понесли убытки. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, но есть много проблем. Eagle Hills привыкла к этим проблемам, потому что почти всегда участвует в огромных проектах в разных странах, а когда начинаешь реализовывать крупномасштабный проект, естественно, что когда вы затрагиваете интересы людей, вы затрагиваете и окружающую среду — и все это становится причиной недовольства общественности. Посмотрим, как эта инвестиция в Грузии справится со всеми этими проблемами и сложностями», — сказал Фади Асли в программе «Аналитика».



Напомним, на прошлой неделе заместитель министра экономики правительства «Мечты», а также Государственного агентства Грузии по экономическому развитию и конкурентоспособности Министерства экономики Торнике Зиракишвили были назначены членами наблюдательного совета Eagle Hills Georgia. Соответствующее решение было принято учредителем компании Мохаммедом Алаббаром. Это стало возможным благодаря поправке к Закону о предпринимательстве, принятой на прошлой неделе, которая позволяет государственным служащим занимать должность члена наблюдательного совета такой компании, в которых государство владеет менее 50% акций. Устав Eagle Hills Georgia также был обновлен с учетом изменения уставного капитала компании и передачи 33,33% его доли государству. Помимо Ираклия Надареишвили и Торнике Зиракишвили, в состав наблюдательного совета компании входят: Мохамед Али Рашид Алаббар, Рашид Мохамед Али Рашид Алаббар и Хишам Мохамед Ибрагим Солиман.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





