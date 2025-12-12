|
Министерство инфраструктуры запустит новую волну строительства школ
12.12.2025 20:28
«Мы планируем новую волну строительства школ», — заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, хотя он не уточнил, сколько новых школ планируется построить.
Как сообщает Министерство инфраструктуры, по словам министра, наведение порядка в школьной инфраструктуре является важной и актуальной задачей, и, как он отметил, в этой сфере существуют определенные проблемы, над решением которых министерство интенсивно работает.
Одной из основных проблем в рамках реформы образования является школьная инфраструктура. У нас есть определенные проблемы, которые мы стараемся решить в кратчайшие сроки. Мы планируем новую волну строительства школ», — сказал Сохадзе.
По данным Министерства инфраструктуры, ведомство активно работает над 11-летним стратегическим планом, инициированным премьер-министром, который определяет как деятельность министерства на ближайший год, так и на долгосрочную перспективу — дорожную, в развитии спортивной, образовательной и культурной инфраструктуры.
«Мы активно приступим к строительству спортивной и культурной инфраструктуры в муниципалитетах. Важно, чтобы жители каждого города и села имели доступ к этим услугам», — сказал Реваз Сохадзе.
Стоит отметить, что согласно «Отчету 2023» правительства Грузии, в стране реализуется проект по строительству и реконструкции 800 школ на сумму 1 млрд лари. Согласно официальной информации, этот беспрецедентный проект будет реализован в период с 2022 по 2026 год, и в общей сложности будет построено 80 школ и реконструировано 720.
В настоящее время неизвестно, сколько школ проходят реконструкцию. bm.ge запросил у министерства подробную информацию о реконструкции школ и предоставит ответы, как только они будут получены.
