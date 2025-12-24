Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один из скверов Киева будет носить имя Грузинского легиона


24.12.2025   22:41


Киевский городской совет проголосовал за присвоение одному из городских скверов имени Грузинского национального легиона. Об этом сообщил командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

Решение принято единогласно – ни одного голоса против.

«Грузинские бойцы останутся в памяти поколений украинцев как люди, которые поддерживали украинский народ в самые трудные времена. Спасибо. Это очень важное и глубоко символичное событие для нас», - написал Мамука Мамулашвили.


