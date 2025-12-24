|
Один из скверов Киева будет носить имя Грузинского легиона
24.12.2025 22:41
Киевский городской совет проголосовал за присвоение одному из городских скверов имени Грузинского национального легиона. Об этом сообщил командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.
Решение принято единогласно – ни одного голоса против.
«Грузинские бойцы останутся в памяти поколений украинцев как люди, которые поддерживали украинский народ в самые трудные времена. Спасибо. Это очень важное и глубоко символичное событие для нас», - написал Мамука Мамулашвили.