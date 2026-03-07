Азербайджан заявил о предотвращении теракта на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан

07.03.2026 00:55





Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила о предотвращении теракта на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который, как утверждает следствие, готовился структурами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Заявление ведомства приводят азербайджанские СМИ.



Согласно СГБ, в рамках плана диверсий в качестве целей были выбраны стратегические и общественно значимые объекты, включая нефтепровод БТД и посольство Израиля в Азербайджане. Также потенциальными мишенями называются руководитель религиозной общины горских евреев и синагога.



Утверждается, что для этого на территорию страны ввезли три взрывных устройства, которые впоследствии были обнаружены и обезврежены.



Четверо граждан страны – Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов – приговорены к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы. Еще несколько фигурантов арестованы, а пять граждан Ирана объявлены в международный розыск.



Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из ключевых энергетических маршрутов региона. Он транспортирует нефть с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и конденсат с «Шах Дениз» через территории Азербайджана, Грузии и Турции, соединяя терминал Сангачал на Каспийском море с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. По трубопроводу также осуществляется транзит нефти из Туркменистана и Казахстана.



