|
|
|
Азербайджан заявил о предотвращении теракта на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан
07.03.2026 00:55
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила о предотвращении теракта на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который, как утверждает следствие, готовился структурами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Заявление ведомства приводят азербайджанские СМИ.
Согласно СГБ, в рамках плана диверсий в качестве целей были выбраны стратегические и общественно значимые объекты, включая нефтепровод БТД и посольство Израиля в Азербайджане. Также потенциальными мишенями называются руководитель религиозной общины горских евреев и синагога.
Утверждается, что для этого на территорию страны ввезли три взрывных устройства, которые впоследствии были обнаружены и обезврежены.
Четверо граждан страны – Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов – приговорены к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы. Еще несколько фигурантов арестованы, а пять граждан Ирана объявлены в международный розыск.
Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из ключевых энергетических маршрутов региона. Он транспортирует нефть с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и конденсат с «Шах Дениз» через территории Азербайджана, Грузии и Турции, соединяя терминал Сангачал на Каспийском море с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. По трубопроводу также осуществляется транзит нефти из Туркменистана и Казахстана.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна