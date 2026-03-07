|
|
|
Грузинский «высокопоставленный представитель» сделал запись в книге соболезнований в посольстве Ирана
07.03.2026 11:10
Фотография записи грузинского высокопоставленного чиновника в книге соболезнований была распространена послом Ирана Сейедом Али Моджани. В то же время он не назвал автора записи.
«Мы выражаем наши соболезнования иранскому народу и Исламской Республике Иран, где продолжающиеся военные действия унесли жизни многих людей, включая Верховного лидера аятоллу Хаменеи, других политических лидеров, многих невинных людей и десятки детей.
Мы надеемся, что мир скоро будет восстановлен и что военные действия будут заменены дипломатией и политическим диалогом». – говорится в записке с соболезнованиями.
Этот текст практически идентичен той части заявления, опубликованного правительством «Грузинской мечты» 2 марта, которая касалась Ирана.
Посол Моджани обратился к автору записки и написал: «Друг познаётся в беде».
Для уточнения информации Радио Свобода связалось с послом Ирана в Грузии Сейедом Али Моджани, но тот повторил, что это был «высокопоставленный представитель государства и нации».
На вопрос, был ли это Ираклий Кобахидзе, иранский посол «написал Радио Свобода, что нам следует подождать до конца войны».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна