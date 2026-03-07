Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинский «высокопоставленный представитель» сделал запись в книге соболезнований в посольстве Ирана


07.03.2026   11:10


Фотография записи грузинского высокопоставленного чиновника в книге соболезнований была распространена послом Ирана Сейедом Али Моджани. В то же время он не назвал автора записи.

«Мы выражаем наши соболезнования иранскому народу и Исламской Республике Иран, где продолжающиеся военные действия унесли жизни многих людей, включая Верховного лидера аятоллу Хаменеи, других политических лидеров, многих невинных людей и десятки детей.

Мы надеемся, что мир скоро будет восстановлен и что военные действия будут заменены дипломатией и политическим диалогом». – говорится в записке с соболезнованиями.

Этот текст практически идентичен той части заявления, опубликованного правительством «Грузинской мечты» 2 марта, которая касалась Ирана.

Посол Моджани обратился к автору записки и написал: «Друг познаётся в беде».

Для уточнения информации Радио Свобода связалось с послом Ирана в Грузии Сейедом Али Моджани, но тот повторил, что это был «высокопоставленный представитель государства и нации».

На вопрос, был ли это Ираклий Кобахидзе, иранский посол «написал Радио Свобода, что нам следует подождать до конца войны».


