Грузинский «высокопоставленный представитель» сделал запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

Фотография записи грузинского высокопоставленного чиновника в книге соболезнований была распространена послом Ирана Сейедом Али Моджани. В то же время он не назвал автора записи.



«Мы выражаем наши соболезнования иранскому народу и Исламской Республике Иран, где продолжающиеся военные действия унесли жизни многих людей, включая Верховного лидера аятоллу Хаменеи, других политических лидеров, многих невинных людей и десятки детей.



Мы надеемся, что мир скоро будет восстановлен и что военные действия будут заменены дипломатией и политическим диалогом». – говорится в записке с соболезнованиями.



Этот текст практически идентичен той части заявления, опубликованного правительством «Грузинской мечты» 2 марта, которая касалась Ирана.



Посол Моджани обратился к автору записки и написал: «Друг познаётся в беде».



Для уточнения информации Радио Свобода связалось с послом Ирана в Грузии Сейедом Али Моджани, но тот повторил, что это был «высокопоставленный представитель государства и нации».



На вопрос, был ли это Ираклий Кобахидзе, иранский посол «написал Радио Свобода, что нам следует подождать до конца войны».





