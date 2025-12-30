Сегодня вступает в силу обновленный механизм приостановки действия безвизового режима ЕС

Сегодня вступает в силу новый механизм ЕС по приостановке безвизового режима для граждан третьих стран.



В заявлении Еврокомиссии отмечается, что в июне 2025 года Совет ЕС и Европарламент на основании предложения Еврокомиссии согласовали более мощный и гибкий механизм приостановки .



Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, «это даст ЕС возможность лучше справляться с вызовами, связанными с безвизовыми схемами».



Еврокомиссия в рамках механизма приостановки безвизового сообщения 19 декабря опубликовала 8-й отчет. В нем говорится, что комиссия выразила обеспокоенность по поводу серьезных нарушений фундаментальных прав и свобод в Грузии, включая нарушения принципов запрета дискриминации, и неоднократно призывала власти Грузии незамедлительно принять меры для решения этих вопросов и выполнения рекомендаций комиссии.





