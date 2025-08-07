Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Суд оставил в заключении Нино Даташвили, арестованную по обвинению в нападении на судебного пристава


07.08.2025   23:07


Суд оставил в заключении Нино Даташвили, арестованную по обвинению в нападении на судебного пристава. Решение вынесла судья Лела Каличенко.

Сегодня состоялось досудебное слушание по делу, на котором обсуждались допустимость доказательств и вопрос об изменении меры пресечения.

Адвокаты Даташвили выдвинули несколько ходатайств, но судья их не удовлетворил.

В частности, защита просила суд отвести дело, ссылаясь на то, что все свидетели обвинения являются сотрудниками суда, и это вызывает сомнения в объективности и беспристрастности суда.

Защита также заявила ходатайство об отводе прокурора Медеи Цирамуа. Как пояснил адвокат, Цирамуа намеревалась поместить Нино Даташвили в психиатрическое учреждение на основании ложных сведений. По его словам, прокурор указал в документе на неустойчивое психическое состояние и психическое расстройство Даташвили. Как отметил адвокат, это не ложь и не техническая ошибка.

Кроме того, по словам прокурора, во всех уголовных делах экспертиза назначается не только на основании документов, но и на основании поведения обвиняемого. По его словам, назначение экспертизы не является мерой пресечения.

При этом прокурор отметил, что вчера в пенитенциарном учреждении была проведена экспертиза в отношении Нино Даташвили. В частности, состоялся допрос эксперта с обвиняемым.

Адвокаты утверждают, что экспертиза прошла в пенитенциарном учреждении без предупреждения адвокатов.

Нино Даташвили была арестована 20 июня за инцидент, произошедший в Тбилисском городском суде 9 июня. По данным министерства внутренних дел, 9 июня 2025 года Нино Даташвили, не подчинившись распоряжению судебных приставов, напала на одного из них в Тбилисском городском суде. 20 июня полиция арестовала Нино Даташвили по обвинению в нападении на государственного служащего.

21 июня Тбилисский городской суд избрал в отношении обвиняемой Нино Даташвили меру пресечения в виде заключения под стражу.


