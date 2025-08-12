В Грузии стало массово штрафовать пешеходов, велосипедистов и людей на самокатах

12.08.2025 13:48





К этим категориям, если можно так выразиться, в стране долгое время полиция относилась лояльно, а переходить дорогу в любом удобном месте, не смотря на знаки, считается даже принятым. Ситуация стала меняться около месяца назад. Сотрудники полиции часто останавливают пешеходов за переход в неположенном месте и выписывают штраф в 50 лари (около 18,5$).



Происходит это чаще всего в Тбилиси, но есть сообщения из небольших городов.

Меня недавно оштрафовали на 50 лари — переходил дорогу не по пешеходному переходу. С прошлой недели предупреждали, а теперь, если патруль увидит, сразу штрафует— рассказал житель Ахалкалаки.



Кажется, полиция начала штрафовать всех кто на самокатах и великах - 100 лари если по автобусной едешь, например— пишут в чатах.



Так что, будьте внимательны при переходе проезжей части, делать это надо только на специально размеченных участках. Велосипедистам и пользователям самокатов также лучше уточнить правила движения и где они могут передвигаться без нарушений. Также напомню, что неоплаченный в течение месяца штраф сначала удваивается, а позже сумма увеличится в три раза. Поэтому желательно оплатить его сразу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





