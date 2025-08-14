|
На центральной автодороге в Уреки загорелся грузовик
14.08.2025 18:06
На центральной автодороге в Уреки загорелся грузовик. В результате происшествия никто не пострадал. К данному моменту пожар ликвидирован.
Из-за происшествия в движении транспорта были частичные перебои.
Причина пожара неизвестна.
