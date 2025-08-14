На центральной автодороге в Уреки загорелся грузовик

14.08.2025 18:06





На центральной автодороге в Уреки загорелся грузовик. В результате происшествия никто не пострадал. К данному моменту пожар ликвидирован.



Из-за происшествия в движении транспорта были частичные перебои.



Причина пожара неизвестна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





