Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Михаил Сарджвеладзе о заместительной терапии


15.08.2025   17:27


Все обратившиеся к нам бенефициары смогли получить желаемый сервис в нормальных условиях - имели место и инциденты, свидетельствующие, что предоставляемый в частном секторе сервис характеризовался значительными недостатками, о которых мы предоставим общественности информацию позднее, - заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, процесс заместительной терапии опиоидной зависимости проходит без задержек.

«Процесс проходит без каких-либо задержек. Все, кто к нам обратился, смогли получить необходимый сервис в нормальных условиях.

Имели место некоторые инциденты, которые практически говорят, что предоставляемый в частном секторе сервис характеризовался определенными значительными недостатками, о которых мы предоставим общественности информацию позднее. Хочу отметить, что и в дальнейшем все эти сервисы, которые необходимы на самом высоком уровне, будут предоставляться с ориентацией на их лечение и выздоровление», - отметил министр.

Для справки, с сегодняшнего дня программа заместительной терапии опиоидной зависимости полностью переходит под управление государства - частные центры заместительной терапии упраздняются, и сервисы будут предоставляться всем бенефициарам государством.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна