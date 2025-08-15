|
|
|
Михаил Сарджвеладзе о заместительной терапии
15.08.2025 17:27
Все обратившиеся к нам бенефициары смогли получить желаемый сервис в нормальных условиях - имели место и инциденты, свидетельствующие, что предоставляемый в частном секторе сервис характеризовался значительными недостатками, о которых мы предоставим общественности информацию позднее, - заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, процесс заместительной терапии опиоидной зависимости проходит без задержек.
«Процесс проходит без каких-либо задержек. Все, кто к нам обратился, смогли получить необходимый сервис в нормальных условиях.
Имели место некоторые инциденты, которые практически говорят, что предоставляемый в частном секторе сервис характеризовался определенными значительными недостатками, о которых мы предоставим общественности информацию позднее. Хочу отметить, что и в дальнейшем все эти сервисы, которые необходимы на самом высоком уровне, будут предоставляться с ориентацией на их лечение и выздоровление», - отметил министр.
Для справки, с сегодняшнего дня программа заместительной терапии опиоидной зависимости полностью переходит под управление государства - частные центры заместительной терапии упраздняются, и сервисы будут предоставляться всем бенефициарам государством.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна