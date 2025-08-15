Михаил Сарджвеладзе о заместительной терапии

15.08.2025





Все обратившиеся к нам бенефициары смогли получить желаемый сервис в нормальных условиях - имели место и инциденты, свидетельствующие, что предоставляемый в частном секторе сервис характеризовался значительными недостатками, о которых мы предоставим общественности информацию позднее, - заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, процесс заместительной терапии опиоидной зависимости проходит без задержек.



«Процесс проходит без каких-либо задержек. Все, кто к нам обратился, смогли получить необходимый сервис в нормальных условиях.



Имели место некоторые инциденты, которые практически говорят, что предоставляемый в частном секторе сервис характеризовался определенными значительными недостатками, о которых мы предоставим общественности информацию позднее. Хочу отметить, что и в дальнейшем все эти сервисы, которые необходимы на самом высоком уровне, будут предоставляться с ориентацией на их лечение и выздоровление», - отметил министр.



Для справки, с сегодняшнего дня программа заместительной терапии опиоидной зависимости полностью переходит под управление государства - частные центры заместительной терапии упраздняются, и сервисы будут предоставляться всем бенефициарам государством.





