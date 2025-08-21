Сборная Грузии по баскетболу встретится с Чехией в товарищеском матче

Сборная Грузии по баскетболу завершит подготовку к Евробаскету сегодняшним товарищеским матчем против Чехии. Встреча начнётся в 20:00, прямую трансляцию предложит Первый канал.



Для команды, которую тренирует Александер Джикич, это будет шестая товарищеская игра на пути к чемпионату Европы. Предыдущие матчи сборная Грузии проиграла, в том числе 19 августа в закрытом спарринге против Чехии.



Сегодня сборной Грузии не сможет помочь капитан Торнике Шенгелия — он проходит реабилитационный курс в Испании и присоединится к команде в кипрском городе Лимасол до начала Евробаскета. Во время встречи с Эстонией у баскетболиста «Барселоны» проявилась аритмия сердца, что потребовало проведения дополнительных обследований.



В отличие от предыдущего матча с Чехией, в распоряжении Джикича будет игрок «Торонто Рэпторс» Сандро Мамукелашвили, которого беспокоила лёгкая травма.



Матч между Чехией и Грузией пройдёт в городе Пардубице, после чего грузинские баскетболисты отправятся на Кипр.



Грузия начнёт свой шестой подряд Евробаскет матчем против Испании 28 августа. Помимо этих команд, в группе C также сыграют хозяева турнира — Кипр, Босния и Герцеговина, Греция и Италия.







