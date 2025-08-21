ISFED не будет наблюдать за выборами в Грузии в рамках стандартной наблюдательной миссии

НПО «Справедливые выборы (ISFED) сообщает, что не будет осуществлять наблюдение за местными выборами в рамках стандартной наблюдательной миссии и методологии, однако организация продолжает отслеживать и оценивать текущие политические и избирательные процессы, заявили представители ISFED на пресс-конференции в офисе организации.



Причина заключается в сложившейся в стране ситуации, когда условия, необходимые для проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов, в значительной степени не соблюдаются. Механизм наблюдения, который должен был гарантировать прозрачность выборов, сам стал объектом государственного контроля и давления, что существенно ограничило процессуальные гарантии, необходимые для проведения демократических выборов, заявляют в НПО:



«Страна приближается к муниципальным выборам с масштабными законодательными поправками, принятыми после парламентских выборов 2024 года. Эти поправки были реализованы партией «Грузинская мечта» в однопартийном, ускоренном порядке и без инклюзивного процесса. Эти поправки значительно ухудшили избирательную систему, ужесточили механизм запрета партий и ограничили деятельность наблюдательных организаций. Эти поправки снижают честность избирательного процесса и ещё больше подрывают доверие общества к институту выборов…



Перед муниципальными выборами, менее чем за год до дня голосования, «Грузинская мечта» внесла кардинальные изменения в избирательную систему местных представительных органов власти, что носило характер манипуляции. В сложившейся политической ситуации целью всех изменений было создание благоприятных условий для «Грузинской мечты», что принципиально нарушало одно из условий, определенных Кодексом избирательных норм Венецианской комиссии для реализации принципов демократических выборов…



Возможность объективного, беспристрастного международного и внутреннего наблюдения за выборами была серьёзно ограничена. В нарушение практики последних двух десятилетий правительство не пригласило международную наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Одновременно с этим Центральная избирательная комиссия ограничила права наблюдателей, а партия «Грузинская мечта» усилила давление на местные организации по наблюдению за выборами. Законы, осуждающие организации гражданского общества, и ограничения на иностранные гранты существенно затруднили деятельность местных организаций. В результате механизм наблюдения, который должен был гарантировать прозрачность выборов, сам стал объектом государственного контроля и давления, что существенно ограничило процессуальные гарантии, необходимые для проведения демократических выборов.



Поскольку условия, необходимые для проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов в стране, в значительной степени не соблюдены, ISFED не будет наблюдать за муниципальными выборами с помощью стандартной наблюдательной миссии и методологии. Тем не менее, организация продолжает отслеживать и оценивать текущие политические и избирательные процессы», — говорится в заявлении организации.



Источник: SOVA

