Сборная Грузии по баскетболу проиграла все товарищеские матчи перед Евробаскетом


21.08.2025   22:23


Сборная Грузии по баскетболу провела последний товарищеский матч против Чехии на выезде перед предстоящим Евробаскетом и уступила со счётом 87:100.

Сборной Грузии не смог помочь капитан Торнике Шенгелия, который проходит курс реабилитации в Испании после диагностированной аритмии. Он присоединится к команде в Лимассоле (Кипр) перед началом чемпионата Европы. Не играл и Гога Битадзе. Тренерский штаб предоставил ему возможность отдохнуть.

Грузинские баскетболисты проиграли все шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы. Свой первый матч на Евробаскете сборная Грузии проведёт 28 августа против Испании.


