65 граждан Украины, застрявших на пограничном переходе «Дарьял», вернулись на родину

22.08.2025 12:00





В результате длительных и многосторонних переговоров между Министерством внутренних дел Грузии и украинской стороной, 65 граждан Украины, находившихся на пограничном контрольно-пропускном пункте «Дарьял», добровольно вернулись на родину чартерным рейсом через третью страну. Об этом сообщает МВД.



Согласно информации ведомства, Министерство внутренних дел обеспечило перевозку граждан Украины от КПП «Дарьял» до Тбилисского международного аэропорта, где они были переданы представителям правоохранительных органов Украины. В свою очередь, украинская сторона обеспечила их размещение на борту самолета и сопровождение во время чартерного рейса.



«Следует отметить, что у государственной границы Грузии по-прежнему остается часть лиц, по вопросу организованного, безопасного и добровольного возвращения которых на родину грузинская сторона продолжает активно вести переговоры с украинской стороной и международными организациями.



Мы надеемся, что процесс, касающийся лиц, оставшихся на границе, больше не затянется, и в ближайшее время они смогут вернуться на родину.



Министерство внутренних дел Грузии еще раз выражает полную готовность предпринять все соответствующие меры в рамках своей компетенции и содействовать украинской стороне в процессе возвращения на родину лиц, находящихся у государственной границы Грузии.



Как известно общественности, в так называемой нейтральной зоне КПП «Дарьял» находились 87 человек, прибывших из Российской Федерации, которые пытались пересечь государственную границу Грузии с недействительными документами и заявляли, что являются гражданами Украины. В интересах государственной безопасности им не было разрешено въехать в страну, так как все они имеют тяжёлое криминальное прошлое и неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Кроме того, у них не было действительных документов, необходимых для пересечения границы, и они не соответствовали критериям допуска на государственную границу Грузии.



За последние месяцы грузинская сторона провела ряд рабочих встреч как с Посольством Украины в Грузии, так и с представителями международных организаций. С целью урегулирования данного вопроса также была задействована сеть полицейских атташе, в рамках которой состоялась коммуникация между полицейским атташе Грузии в Украине и Министерством внутренних дел Украины.



Министерство внутренних дел Грузии совместно с Министерством иностранных дел и всеми соответствующими государственными структурами предпринимает необходимые меры в рамках своей компетенции для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность населения Грузии, а с другой – своевременно вернуть на родину лиц, оставшихся в так называемой нейтральной зоне», – говорится в информации, распространённой МВД.







