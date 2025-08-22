|
|
|
В Озургети временно приостановлена деятельность клиники при местном приюте для животных
22.08.2025 17:21
Согласно сообщению Национального агентства по продовольствию, внеплановая проверка, проведённая после поступившей жалобы, выявила многочисленные нарушения.
Основные нарушения
Просроченные препараты – в клинике были обнаружены медикаменты с истекшим сроком годности, включая психотропные средства и непригодные для использования вакцины против бешенства.
Мёртвые животные – на территории приюта нашли погибших животных без установленных причин.
Нарушения ветеринарной практики – хирургические и другие процедуры не выполнялись по установленным правилам; отсутствовала изоляция больных и здоровых животных; медицинские записи велись неполно.
Проблемы с учётом – не была представлена документация, обеспечивающая отслеживание животных, находящихся в вольерах.
Грубые нарушения гигиены – инструменты и оборудование не проходили должной очистки, дезинфекции и стерилизации.
Принятые меры
Деятельность клиники приостановлена до устранения всех нарушений.
Все изъятые препараты опечатаны и будут уничтожены в соответствии с правилами.
Для лабораторного анализа отобраны образцы корма для животных.
Таким образом, работа приюта фактически остановлена до приведения условий в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна