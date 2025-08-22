В Озургети временно приостановлена деятельность клиники при местном приюте для животных

22.08.2025 17:21





Согласно сообщению Национального агентства по продовольствию, внеплановая проверка, проведённая после поступившей жалобы, выявила многочисленные нарушения.



Основные нарушения

Просроченные препараты – в клинике были обнаружены медикаменты с истекшим сроком годности, включая психотропные средства и непригодные для использования вакцины против бешенства.



Мёртвые животные – на территории приюта нашли погибших животных без установленных причин.



Нарушения ветеринарной практики – хирургические и другие процедуры не выполнялись по установленным правилам; отсутствовала изоляция больных и здоровых животных; медицинские записи велись неполно.



Проблемы с учётом – не была представлена документация, обеспечивающая отслеживание животных, находящихся в вольерах.



Грубые нарушения гигиены – инструменты и оборудование не проходили должной очистки, дезинфекции и стерилизации.



Принятые меры

Деятельность клиники приостановлена до устранения всех нарушений.



Все изъятые препараты опечатаны и будут уничтожены в соответствии с правилами.



Для лабораторного анализа отобраны образцы корма для животных.





Таким образом, работа приюта фактически остановлена до приведения условий в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





