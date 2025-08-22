Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Озургети временно приостановлена деятельность клиники при местном приюте для животных


22.08.2025   17:21


Согласно сообщению Национального агентства по продовольствию, внеплановая проверка, проведённая после поступившей жалобы, выявила многочисленные нарушения.

Основные нарушения
Просроченные препараты – в клинике были обнаружены медикаменты с истекшим сроком годности, включая психотропные средства и непригодные для использования вакцины против бешенства.

Мёртвые животные – на территории приюта нашли погибших животных без установленных причин.

Нарушения ветеринарной практики – хирургические и другие процедуры не выполнялись по установленным правилам; отсутствовала изоляция больных и здоровых животных; медицинские записи велись неполно.

Проблемы с учётом – не была представлена документация, обеспечивающая отслеживание животных, находящихся в вольерах.

Грубые нарушения гигиены – инструменты и оборудование не проходили должной очистки, дезинфекции и стерилизации.

Принятые меры
Деятельность клиники приостановлена до устранения всех нарушений.

Все изъятые препараты опечатаны и будут уничтожены в соответствии с правилами.

Для лабораторного анализа отобраны образцы корма для животных.


Таким образом, работа приюта фактически остановлена до приведения условий в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами.


