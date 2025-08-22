Количество электросамокатов в Батуми значительно выросло, и их движение стало еще более хаотичным

Мэрия Батуми обещала разработать правила передвижения на электросамокатах еще в 2024 году, однако этого так и не произошло. В августе 2025 года в мэрии не смогли ответить на вопрос, почему до сих пор не подготовлены правила для использования электросамокатов в городе.



В этом году количество электросамокатов в Батуми значительно выросло, и их движение стало еще более хаотичным.



В некоторых случаях жители используют электросамокат даже для поездки на работу, но из-за хаоса на тротуарах, вызванного неправильной парковкой и различными препятствиями, им передвигаться так же трудно, как и велосипедистам.



Случается, что пользователи электросамокатов движутся по улицам города и тротуарам на высокой скорости, и в таких случаях пешеходам приходится быстро реагировать, чтобы избежать столкновения. Особенно под угрозой находятся маленькие дети.



Быстрое передвижение на электросамокатах и других электросредствах стало причиной не одного несчастного случая, в результате чего люди, гулявшие по бульвар Батуми, получали серьезные травмы.



Именно эти случаи называла причиной необходимости введения регулирования администрация бульвар Батуми, которая выступила инициатором ограничений.



Согласно правилам безопасности, ездить на электросамокатах не рекомендуется несовершеннолетним, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения. Требуется использование шлема и других средств защиты, однако контроля за этим никто не осуществляет.



О необходимости введения правил безопасности при использовании электросамокатов говорилось и на одном из заседаний сакребуло (городского совета) в прошлом году. На заседании присутствовал мэр Батуми Арчил Чиковани, который согласился с мнением о том, что регулирование в этом направлении необходимо. Он тогда заявил, что мэрия займется этой работой.



Однако 31 мая 2024 года мэрия Батуми, с согласия сакребуло, приостановила действие нескольких пунктов правил «О передвижении на мотоциклах, квадроциклах и электромобилях по бульвару, в парках и скверах» до января 2025 года, а затем этот срок был продлен.



Согласно этим изменениям, на велодорожке бульвар Батуми было разрешено движение на двухколесных электросамокатах, а на участке велодорожки от Нового бульвара до дельфинария — только на трехколесных электросамокатах.



Инициатором приостановки ограничений и в этом случае выступила администрация бульвар Батуми. В соответствии с проектом распоряжения сакребуло, именно она обратилась с таким требованием к мэрии.





