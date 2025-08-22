В рамках программы «Снимай в Грузии» поддержано 65 кинопроектов - агентство «Производи в Грузии»

22.08.2025 17:35





В рамках государственной программы «Снимай в Грузии» в стране состоялся деловой тур американских и британских кинопродюсеров. Об этом сообщает агентство «Производи в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития.



По данным агентства, продюсеры осмотрели потенциально интересные для съёмок локации, ознакомились с процессом кинопроизводства в Грузии и провели встречи с представителями местной киноиндустрии.



Директор агентства Михаил Хидурели отметил, что поддержанные в рамках программы кинопроекты способствуют росту узнаваемости Грузии как страны с красивой природой и древней культурой, что положительно влияет и на развитие туристической отрасли.



«Важно отметить, что среди приглашённых продюсеров был вице-президент компании HBO East Coast Production. Надеемся, что скоро увидим голливудские проекты, снятые в Грузии», — заявил Михаил Хидурели.



По его словам, с 2016 года в рамках программы было поддержано 65 кинопроектов, а общий объём привлечённых инвестиций превысил 200 миллионов лари.



Хидурели также подчеркнул, что программа активно продвигается на ведущих международных кинофестивалях и кинорынках, включая Каннский и Берлинский кинофестивали, фестиваль анимационных фильмов в Анси и Американский кинорынок. В результате Грузия как площадка для киносъёмок становится всё более актуальной, и интерес со стороны иностранных продюсеров продолжает расти.



Также было подчеркнуто, что программа способствует развитию местной киноиндустрии, поскольку в поддержанных проектах в основном заняты грузинские специалисты», — говорится в информации.





