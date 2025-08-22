|
|
|
В рамках программы «Снимай в Грузии» поддержано 65 кинопроектов - агентство «Производи в Грузии»
22.08.2025 17:35
В рамках государственной программы «Снимай в Грузии» в стране состоялся деловой тур американских и британских кинопродюсеров. Об этом сообщает агентство «Производи в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития.
По данным агентства, продюсеры осмотрели потенциально интересные для съёмок локации, ознакомились с процессом кинопроизводства в Грузии и провели встречи с представителями местной киноиндустрии.
Директор агентства Михаил Хидурели отметил, что поддержанные в рамках программы кинопроекты способствуют росту узнаваемости Грузии как страны с красивой природой и древней культурой, что положительно влияет и на развитие туристической отрасли.
«Важно отметить, что среди приглашённых продюсеров был вице-президент компании HBO East Coast Production. Надеемся, что скоро увидим голливудские проекты, снятые в Грузии», — заявил Михаил Хидурели.
По его словам, с 2016 года в рамках программы было поддержано 65 кинопроектов, а общий объём привлечённых инвестиций превысил 200 миллионов лари.
Хидурели также подчеркнул, что программа активно продвигается на ведущих международных кинофестивалях и кинорынках, включая Каннский и Берлинский кинофестивали, фестиваль анимационных фильмов в Анси и Американский кинорынок. В результате Грузия как площадка для киносъёмок становится всё более актуальной, и интерес со стороны иностранных продюсеров продолжает расти.
Также было подчеркнуто, что программа способствует развитию местной киноиндустрии, поскольку в поддержанных проектах в основном заняты грузинские специалисты», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна